"Более двух детей – проблема": в Египте хотят ограничить рождаемость

Правительство Египта разрабатывает программу для ограничения рождаемости в стране и снижение прироста населения, поскольку ресурсов на всех не хватает.

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Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, передает Egypt Independent.

По словам ас-Сиси население Египта растет слишком быстро, а иметь более двух детей в семье – "очень большая проблема" и необходимо распространять информацию об опасности быстрого прироста населения.

В то же время вводить какие-либо жесткие меры на законодательном уровне пока не планируют, хотят проводить разъяснительную работу.

"Мы не стремимся решить эту проблему путем принятия суровых законов. Мы работаем над программой, чтобы противостоять увеличению населения и предоставлять услуги, необходимые для этого", – подчеркнул президент.

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Он добавил, что темпы прироста населения должны быть пропорциональны ресурсам, доступным государству, а рост населения отрицательно влияет на все сектора.

Ас-Сиси, подчеркнул, что египетский народ не заметит значительного улучшения жизни, пока темпы роста населения не будут взяты под контроль.

Тем временем отмена политики "одна семья – один ребенок" не помогла Китаю восстановить былые темпы прироста населения – коэффициент рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня.

Мы также писали, что в Украине за прошлый год зафиксировали скачок смертности: за 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.

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