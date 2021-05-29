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Более заразный. Во Вьетнаме обнаружили гибрид британского и индийского COVID-19

29 мая, 18:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Власти Вьетнама предупреждают, что новый вариант коронавируса – комбинация британского и индийского штаммов – может быть очень опасен

Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса. Фото: REUTERS/FW1F/mark heinrich

Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса. Фото: REUTERS/FW1F/mark heinrich

Власти Вьетнама обнаружили новый вариант коронавируса – комбинацию индийского и британского вариантов COVID-19. Он более заразный и быстро распространяется по воздуху.

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Об этом заявил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг, передает Reuters.

"Вьетнам обнаружил новый вариант COVID-19, сочетающий характеристики двух существующих вариантов, впервые обнаруженных в Индии и Великобритании", – сказал министр.

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По его словам, появление такого гибрида двух известных вариантов COVID-19, может быть очень опасным.

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Как отмечается, после успешного сдерживания вируса на протяжении большей части прошлого года Вьетнам столкнулся с резким всплеском заболеваемости в конце апреля.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала индийский COVID-19 угрозой для всего мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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