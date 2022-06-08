Болгария отказалась делиться оружием с Украиной

По словам властей, они помогают на уровне поддержки беженцев и гуманитарной помощи

Власти Болгарии не дадут Украине вооружение. Фото: коллаж "Сегодня"

Болгария отказалась предоставлять Украине военную помощь на запрос посла Виталия Москаленко. В результате дело закрыли. При этом Болгария поддержала все меры, когда речь идет о санкциях против России.

Об этом сообщает издание The Sofia Globe.

Реклама

"Национальное собрание приняло решение – Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто", – сказала лидер Болгарской социалистической партии и министр экономики Корнелия Нинова.

Премьер-министр Кирил Петков заявил, что есть решение парламента о военно-технической помощи Украине и они будут придерживаться решения Национального собрания.

"Я думаю, что то, что мы сделали для Украины, на уровне поддержки беженцев, на уровне средств, которые мы вложили на гуманитарную помощь, что мы будем ремонтировать их технику, которую нельзя отремонтировать в другом месте, мы сделаем это в Болгарии", – сказал он.

Кроме того, Петков напомнил, что Болгария поддержала "все меры, когда речь идет о санкциях против РФ".

"Я думаю, что болгарское государство сделало достаточно в этом направлении, и мы продолжим их поддерживать", – добавил премьер-министр.

Болгария запускает новую программу для украинских беженцев

В Болгарии правительство предложило утвердить новую программу для украинских беженцев, согласно которой для размещения переселенцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре.

Реклама

Так, новая программа предусматривает 15 левов (ориентировочно 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.

Как отметила в видеообращении вице-премьер-министр по эффективному управлению Калина Константинова, программа будет включать "преимущественно не самые лучшие виды размещения, такие как семейные гостиницы и гостевые дома".

Одно- или двухзвездочные отели имеют почти 175 тыс. коек. По словам вице-премьера, сейчас эта мера обеспечила убежище десяткам тысяч украинских матерей с детьми и финансово поддержала ряд предприятий, сильно пострадавших от кризиса COVID.

Реклама

Напомним, мы рассказывали, что украинских переселенцев, которые бежали со страны из-за войны и оккупации, переселяют из отелей и гостиниц Болгарии.

Ранее сообщалось, что болгарские власти с 1 июня решили больше не селить украинских переселенцев в отелях из-за маленького финансирования и начала туристического сезона. До этого украинцы могли жить там бесплатно.