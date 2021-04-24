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Болгария открывает границы для туристов: правила въезда

24 апреля, 13:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Страна старается привлечь отдыхающих на свои черноморские курорты и с 1 мая упрощает правила въезда

Уже с 1 мая Болгария открывает границы для туристов.

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Об этом заявил и.о. министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, передает Reuters.

Для въезда на территорию страны туристам нужно будет иметь при себе любой из трех видов медицинских документов:

  • сертификат о вакцинации от COVID-19;
  • отрицательный ПЦР или антигенный тест;
  • справку о переносе за последние пол года коронавируса.

Туристы обеспечивают наибольшую часть доходов туристическому сектору Болгарии, который сильно пострадал от ограничений на поездки, вызванных пандемией COVID-19.

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Также мы писали о том, что Израиль уже отменил большинство эпидемиологических ограничений и теперь готовится заново впускать иностранных туристов – это может произойти уже с 23 мая.

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Кроме того, в Ватикане вскоре откроют музеи для туристов. Посетителей начнут принимать в первый понедельник мая, если к тому времени не поступят новые распоряжения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Болгария туристы путешествия коронавирус
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