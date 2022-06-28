Болгария высылает 70 российских дипломатов — что произошло

Сотрудники посольства работали против интересов страны

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков рассказал, почему высылают дипломатов РФ из Болгарии/Фото: Konstantinos Tsakalidis/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

В Болгарии приняли решение выслать из страны 70 человек посольства России в Софии. Большая часть дипломатов работала на разведку.

Об этом сообщает агентство БТА.

Реклама

Подробности

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отметил, что большая часть работников посольства РФ работала на иностранную разведку, а их дипломатическая роль была лишь прикрытием.

Петков не конкретизировал, за какую именно деятельность высылают российских дипломатов, поскольку эта информация конфиденциальна.

"Я бы хотел обратиться ко всем странам, не только к России, что каждый, кто будет работать против интересов Болгарии, будет выслан в страну, из которой прибыл", — отметил премьер.

В РФ отреагировали на скандальное увольнение дипломата из-за войны в Украине

В Кремле обвинили советника миссии России при ООН в Женеве Бориса Бондарева, который со скандалом подал в отставку, в предательстве. Накануне дипломат высказался против войны в Украине и заявил о "деградации МИД РФ" и министра Сергея Лаврова.

Реклама

Громкую отставку Бондарева прокомментировал представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", — заявил Песков.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что дипломаты РФ в ООН начали разоблачать режим Путина. Также мы писали, что Россия высылает восемь японских дипломатов.