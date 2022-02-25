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Болгария закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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25 февраля, 23:59
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Запрет действует с 00.00 часов 26 февраля 2022 года
Для российских самолетов воздушное пространство Болгарии закрыто. Коллаж "Сегодня"
Для российских самолетов воздушное пространство Болгарии закрыто. Коллаж "Сегодня"

Болгария закрывает воздушное пространство для всех российских самолетов.

Об этом сообщает министерство транспорта страны.

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Подробности

Болгария вводит запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны.

Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами.

Запрет действует с 00.00 часов 26 февраля 2022 года.

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Болгария приняла решение на фоне российского вторжения в Украину и в знак солидарности с украинцами.

Рада ввела чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада 23 февраля приняла проект постановления о введении по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайного положения. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов.

Время действия – с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

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На территориях действия чрезвычайного положения устанавливаются, в частности, такие меры:

  • установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости);
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  • усиление охраны гражданского правопорядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на которые устанавливается судом;

Обострение конфликта с Россией

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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