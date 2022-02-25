Болгария закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Запрет действует с 00.00 часов 26 февраля 2022 года

Для российских самолетов воздушное пространство Болгарии закрыто. Коллаж "Сегодня"

Болгария закрывает воздушное пространство для всех российских самолетов.

Об этом сообщает министерство транспорта страны.

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Болгария вводит запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны.

Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами.

Запрет действует с 00.00 часов 26 февраля 2022 года.

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Болгария приняла решение на фоне российского вторжения в Украину и в знак солидарности с украинцами.

Рада ввела чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада 23 февраля приняла проект постановления о введении по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайного положения. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов.

Время действия – с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

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На территориях действия чрезвычайного положения устанавливаются, в частности, такие меры:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны гражданского правопорядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на которые устанавливается судом;

Обострение конфликта с Россией

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.