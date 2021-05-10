Больных ковидом в Индии атакует "черный грибок": грозит ли смертоносная болезнь украинцам

За сто лет в мире зафиксировали менее 1000 случаев мукормикоза, а за последние месяцы уже полсотни

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В Индии у тех, кто вылечился от ковида, фиксируют новый диагноз – "черный грибок" или мукормикоз. Из-за него у людей образуются тромбы, сильная боль в носу и горле, он поражает слизистую оболочку и даже может привести к слепоте. Фиксируют ли такие осложнения после коронавирусной болезни уже в Украине, узнавали новости "Сегодня".

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Поражает легкие, носовые пазухи, может проникнуть в мозг и привести к смерти. "Черный грибок" уже диагностировали у пациентов в Нью-Дели, Мумбаи и других городах. Это – очень редкая инфекция. За сто лет в мире зафиксировали менее 1000 таких случаев. И вот за последние пару месяцев "черный грибок" обнаружили уже у полсотни человек. И все – в Индии. Из-за грибка одному из хирургов в Мумбаи пришлось удалить 25-летней пациентке глаз, только чтобы она выжила. Но восемь больных не удалось спасти. Слишком тяжелое было поражение этим грибком.

"Обычно путь заражения спорами грибов респираторный или пищевой. То есть – мы получаем или из воздуха споры, или вместе с едой их поглощаем. И потом уже в зависимости от вида грибов – идет конкретное заражение", – объясняет доктор-иммунолог Андрей Волянский.

Видео: Сегодня

Больше всего рискуют подхватить данный грибок люди с ослабленным иммунитетом. Особенно те, кто от ковида лечился гормональными препаратами или стероидами. Поэтому за дозировкой этих лекарств должны тщательно следить медики. Впрочем, у нас в Украине случаев инфицирования черным грибком не выявляли. У нас людей поражают другие виды грибков.

"Мы чаще встречаем дисбактериозы, вызванные грибами такими как candida albicans, а также – асперлигиоз. Эти инфекции чаще бывают у людей с ослабленным иммунитетом, а также – у веганов. Образуются такие полноценные антитела у людей с нарушением иммунитета", – говорит инфекционист Татьяна Логинова.

Эти грибки не так смертоносны, как черный. Врачи успокаивают: вряд ли мукормикоз может стать одним из последствий перенесенного ковида у украинцев. Индийские же медики подозревают: пациенты могли заразиться через какую-то жидкость в кислородных масках.

Напомним, катастрофическая ситуация с ковидом в Индии вызывает беспокойство всего мира. Один из штатов столкнулся с жуткой проблемой – семьи умерших от COVID-19 сбросили их тела в священный для индусов Ганг.

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