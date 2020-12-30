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Больше 10 домов стерты с лица земли: фото жуткого оползня в Норвегии

30 декабря, 17:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Грязевой поток снес не менее 14 домов в городке на юге страны

В Норвегии, юг которой в последние дни засыпает снегопадами, сошел оползень, в результате чего десятки людей пострадали и пропали без вести.

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Как сообщает местный телеканал NRK, инцидент произошел в ночь на 30 декабря в 30 км от Осло.

Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, которая находится в коммуне Гьердрум, где снес не менее 14 зданий. На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домами на дне.

/ Фото: Reuters

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В результате 10 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Прибывшие спасатели разбирают завалы в поисках 21 пропавшего. Еще около 700 человек были эвакуированы из-за угрозы повторного обвала.

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В Гьердрум уже прибыли премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и министр юстиции Моника Муланд.

/ Фото: Reuters

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Размер оползня составил 300 на 700 метров. Глава правительства уже назвала его "вероятно, крупнейшим в истории" страны.

Напомним, что летом в Норвегии также другой оползень. Однако тогда никто не пострадал – происшествие случилось в дачном городке на севере страны.

А в ноябре оползень произошел в Колумбии. Подробнее в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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Норвегия оползень катаклизмы
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