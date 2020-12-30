Больше 10 домов стерты с лица земли: фото жуткого оползня в Норвегии

В Норвегии, юг которой в последние дни засыпает снегопадами, сошел оползень, в результате чего десятки людей пострадали и пропали без вести.
Как сообщает местный телеканал NRK, инцидент произошел в ночь на 30 декабря в 30 км от Осло.
Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, которая находится в коммуне Гьердрум, где снес не менее 14 зданий. На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домами на дне.
В результате 10 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Прибывшие спасатели разбирают завалы в поисках 21 пропавшего. Еще около 700 человек были эвакуированы из-за угрозы повторного обвала.
В Гьердрум уже прибыли премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и министр юстиции Моника Муланд.
Размер оползня составил 300 на 700 метров. Глава правительства уже назвала его "вероятно, крупнейшим в истории" страны.
Напомним, что летом в Норвегии также другой оползень. Однако тогда никто не пострадал – происшествие случилось в дачном городке на севере страны.
А в ноябре оползень произошел в Колумбии. Подробнее в видеосюжете:
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