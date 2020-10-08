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Больше 1000: в Кыргызстане растет число пострадавших во время протестов (видео)

8 октября, 10:27

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Сотни людей госпитализированы, часть находится на домашнем лечении

Уже больше тысячи человек пострадало во время послевыборных беспорядков в Кыргызстане. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Как стало известно новостям "Сегодня", две сотни людей госпитализированы, остальные лечатся дома.

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Уличные акции протеста вспыхнули после того, как в парламент почти не попала оппозиция. Протестующие захватили здание законодателей, правительства и мэрии. А также освободили из СИЗО бывшего президента и экс-премьера. ЦИК была вынуждена признать результаты выборов недействительными. Дату нового голосования должны назначить в течение двух недель. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков назвал события попыткой силового захвата власти.

А о том, как прошла очередная ночь протестов в Кыргызстане, мы рассказали ранее одним абзацем.

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Днем раньше сообщалось, что президент страны принимает требования демонстрантов, но при этом ни одна из протестных сторон пока не обратилась к нему.

А тем временем жители Кыргызстана жалуются, что они не успевают следить, кто у власти. Часть из них расценивает ситуацию как безвластие, вторая часть – как многовластие.

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протесты Кыргызстан пострадавшие

Источник: Сегодня

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