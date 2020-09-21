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Больше 400 задержанных: силовики Беларуси подвели итоги протестного воскресенья

21 сентября, 12:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

20 сентября в различных населенных пунктах страны прошли 24 акции

Во время мирных акций протеста, которые прошли в Беларуси 20 сентября, были задержаны 422 человека. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

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"Всего вчера (20 сентября) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина (из них в Минске – 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", – говорится в сообщении.

В МВД также сообщили, что 20 сентября в различных населенных пунктах страны прошли 24 протестных акции.

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По оценкам белорусских правоохранителей в протестах приняли участие более 20 тысяч человек.

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Ранее белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси из Бреста и Брестской области, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов.

Напомним, в Беларуси уже больше месяца не утихают протесты связанные с выборами президента, на которых официально победил Александр Лукашенко. Протестующие считают реальным победителем Светлану Тихановскую.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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