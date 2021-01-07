Больше Европы и меньше России: в Беларуси обновили изображение государственного герба

В Беларуси обновили изображение государственного герба. Цвет контура Беларуси на государственном гербе теперь золотой, а не зелёный.

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Опубликован закон № 83-З об изменении закона "О государственный символах Республики Беларусь", сообщает национальный правовой интернет-портал.

Так, изменилось изображение звезды в верхней части герба. В прежнем виде у неё были чёткие грани.

По словам министра юстиции Беларуси Игоря Слижевского, в таком виде звезда "больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер". Корректировке также подверглось изображение земного шара на гербе.

"То, как исполнены на нем параллели и меридианы (....) В таком выпуклом изображении складывается ощущение, что они находятся как бы над самим земным шаром, и он получается помещен в некую клетку", – пояснил недостатки прежнего варианта министр.

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В нынешнем эталонном изображении герба земной шар немного повернут, теперь на нем больше Европы и меньше России. Уточнены контуры материков, изменился их цвет.

Кроме того, закон расширяет использование государственного флага на массовых мероприятиях. В прежней редакции он мог использоваться во время государственных праздников и праздничных дней, а также при торжественных мероприятиях, проводимых государственными органами и иными организациями, гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные даты.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что выбранный профессиональным жюри эскиз Большого Государственного Герба был лучшим среди поступивших на конкурс.

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