Больше никаких русских яхт в портах Австралии: против олигархов из РФ ввели новые санкции

Все меньше стран, где ждут Абрамовича и компанию

Путин испугался за свою яхту / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это островное государство вводит санкции за агрессию России против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

В соответствующем решении правительства Австралии сказано, что санкции вводятся против 33 российских олигархов, в том числе против:

владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича,

главы "Газпрома" Алексея Миллера,

банкира Александра Лебедева,

генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова,

генерал-майора ФСБ, президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева,

председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова

руководителя Icon Private Equity Кирилла Дмитриева.

В целом, в санкционный список Австралии вошли российские миллиардеры из отечественного списка "Форбс". Им запрещено ступать на земли австралийских островов, а также вести здесь бизнес.

Санкции