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Больше похоже на требование капитуляции. Израиль назвал условие для прекращения огня

12 мая, 16:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

ЦАХАЛ продолжит наносить удары по сектору Газа, пока не будет достигнут долгосрочный мир

Конфликт Израиля и Палестины. Фото: REUTERS/SS

Конфликт Израиля и Палестины. Фото: REUTERS/SS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по Газе до тех пор, пока это не принесет "полного и долгосрочного мира".

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Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает The Jerusalem Post.

"Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о спокойствии. В настоящее время нет даты окончания. Мы не будем принимать моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о нашем праве и долге защищать граждан Израиля", - сказал он.

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По его словам, за последние несколько часов ЦАХАЛ осуществил серию серьезных атак.

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Конфликт Израиля и Палестины. Фото: REUTERS/SAL
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"Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС… Мы атаковали сотни целей, башни падают, фабрики рушатся, туннели разрушаются, а командиры убиты. Все средства и все варианты на столе", – добавил Бени Ганц.

Ранее Минздрав Палестины заявил, что число жертв после атак Израиля на сектор Газа возросло до 48, число раненых – до 304. Среди погибших – женщина и десять детей.

В настоящий момент СМИ сообщили о десятках раненых и пяти погибших жителях Израиля.

Более подробно читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено).

ВС Израиля наносят ответные авиаудары в районе Хан-Юнуса. Источник: соцсети

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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