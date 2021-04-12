Большинство жителей Кыргызстана проголосовали за усиление власти президента

Новую конституцию вынес на референдум сам президент

Большинство избирателей Кыргызстана (79,24%) проголосовали за принятие новой конституции, согласно которой значительно усиливаются президентские полномочия и страна из парламентско-президентской становится президентской республикой.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные подсчета около 95% бюллетеней на сайте ЦИК Кыргызстана.

Против усиления власти президента высказались только 13,66% проголосовавших. Явка избирателей на референдуме составила 36,25%.

Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова заявила, что окончательные результаты референдума сообщат в ближайшие 10-15 дней – за это время будут рассмотрены все жалобы.

Отметим, новая конституция помимо перехода большей части власти к президенту предусматривает также введение института Народного курултая (Народного собрания) и сокращение числа депутатов парламента со 120 до 90 человек.

Реклама

Инициировал изменение конституции действующий президент Садыр Жапаров.

В тренде Россия никогда ни для кого не представляла угрозу – Песков снова публично соврал

Ближайшие парламентские выборы в Кыргызстане могут пройти осенью.

Напомним, в рамках конституционной реформы в Кыргызстане, которую инициировали после государственного переворота, могут лишить русский язык статуса официального.

В октябре 2020 года Кыргызстан охватили антиправительственные протесты, в результате которых президент страны Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама