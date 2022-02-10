Борьба с российской угрозой: Литва отправит в Украину ЗРК Stinger

Поставка зенитно-ракетных комплексов ожидается в ближайшие несколько недель

Балтийские страны продолжают помогать Украине с поставками оружия / Фото: Коллаж: Сегодня

В рамках расширения военной помощи Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", – сказала она.

Отметим, что в начале года сообщалось о том, что в Украину Литва и Латвия передадут военную помощь. В частности, речь шла о переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, сухих пайках и комплектах индивидуальной экипировки, Эстония поставит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Это стало благодаря тому, что балтийские республики получили от США разрешение на поставки этих видов вооружения на Украину. При этом Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии передавать Украине закупленное у него вооружение. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Spike.

Военная помощь Украине