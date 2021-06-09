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Борьба со слизью. Турция начала чистить Мраморное море (видео)

9 июня 2021 11:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Власти Турции начали чистить Мраморное море от вязкой слизи, как только закончится чистка море объявят заповедной зоной

Турция начала чистить Мраморное море. Фото: REUTERS/UB

Турция начала чистить Мраморное море. Фото: REUTERS/UB

Турция чистит Мраморное море от слизи. Толстый слои вяжущего вещества покрыл акваторию вблизи Стамбула.

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Под угрозой оказались не только местные морская флора и фауна, но и рыболовная промышленность. Слизь забивает двигатели лодок и портит сетки.

Как только Мраморное море очистят, Анкара объявит его заповедной зоной. А сточные воды обещает тщательно фильтровать.

Густая масса образуется, когда водоросли бесконтрольно разрастаются. Чаще всего – из-за загрязнения и жары. Население в этом районе растет – а с ним и загрязнение воды.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

Он подчеркнул, что слизь угрожает экологии не только Мраморного, но и Черного моря и призвал расследовать причины явления.

Ранее сообщалось, что в Одессе в море каждую ночь сливают неизвестное вещество, загрязненную воду заметили возле одного из отелей.

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