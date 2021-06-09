Борьба со слизью. Турция начала чистить Мраморное море (видео)

Власти Турции начали чистить Мраморное море от вязкой слизи, как только закончится чистка море объявят заповедной зоной

Турция начала чистить Мраморное море. Фото: REUTERS/UB

Турция чистит Мраморное море от слизи. Толстый слои вяжущего вещества покрыл акваторию вблизи Стамбула.

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Под угрозой оказались не только местные морская флора и фауна, но и рыболовная промышленность. Слизь забивает двигатели лодок и портит сетки.

Как только Мраморное море очистят, Анкара объявит его заповедной зоной. А сточные воды обещает тщательно фильтровать.

Густая масса образуется, когда водоросли бесконтрольно разрастаются. Чаще всего – из-за загрязнения и жары. Население в этом районе растет – а с ним и загрязнение воды.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

Он подчеркнул, что слизь угрожает экологии не только Мраморного, но и Черного моря и призвал расследовать причины явления.

Ранее сообщалось, что в Одессе в море каждую ночь сливают неизвестное вещество, загрязненную воду заметили возле одного из отелей.