Борис Джонсон попал в больницу – что с ним случилось

Премьер-министра Великобритании оперировали в одной из клиник Лондона

Борис Джонсон перенес операцию. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу. Вчера, 20 июня, ему сделали операцию. Уже во вторник, 21 июня, политик вернется к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает Sky News.

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Как стало известно, операция связана с носовыми пазухами Джонсона. Его оперировали в одной из клиник Лондона. Операция проводилась под общим наркозом и была плановой.

Отмечается, что Джонсон вышел из своего дома в 6 утра, а вернулся к 10:00. Сейчас премьер-министр отдыхает на Даунинг-стрит.

Здоровье Джонсона

27 марта 2020 года у Джонсона подтвердился коронавирус и он руководил правительством в удаленном режиме.

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5 апреля 2020 года Джонсон был госпитализирован и помещен в реанимацию.

Джонсон был сторонником антивакцинаторов в разгар пандемии, пока сам не заболел COVID-19 и доктора чудом спасли ему жизнь.

Как Джонсон поддерживает Украину

Борис Джонсон является одним из основных союзников украинских властей среди лидеров западного мира.

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Британский премьер считает, что Украина не должна идти на территориальные уступки Кремлю ради прекращения войны.

Он инициировал передачу Украине военной помощи – противокорабельных ракет, радаров для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеров.

Кроме того, Джонсон предложил Украине и странам Восточной Европы объединиться в новый политический, экономический и военный союз, который, в отличие от ЕС, будет занимать более жесткую позицию относительно военной агрессии России.