Борис Джонсон устроил "горячие" танцы, в ход пошел меч джедая — яркое видео

На этой неделе премьер Великобритании только успевает извиняться

Премьера критикуют за плохую работу и плохие танцы / Коллаж "Сегодня"

Эта неделя у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона была посвящена скандалам и извинениям после них. Сначала пришлось извиняться перед британцами за новогодний корпоратив в разгар пандемии. А нынче Борису Джонсону пришлось извиниться перед королевой Елизаветой II за вечеринку, которая прошла в его резиденции в апреле прошлого года в ночь национального траура перед похоронами герцога Эдинбургского Филипа. Теперь в сети появилось видео зажигательного танца Бориса во время какой-то вечеринки.

Зажигательные танцы

Как сообщают британские СМИ, видео было снято в период перед пандемией коронавируса. Однако оно стало вирусным в социальных сетях на фоне посещения Джонсоном вечеринки со своей выпивкой в саду № 10 (резиденция премьер-министров Великобритании по адресу Даунинг-стрит, 10, когда все граждане Великобритании должны были сидеть по домам из-за COVID-19.

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В ролике, который был выложен в Instagram 13 января, видно, как Джонсон танцует с бокалом в руке. А возле него кружит дама со световым мечем. Имя этой женщины пока остается тайной.

Скандалы