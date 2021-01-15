Украденная икона вернется в Украину: в Боснии назвали условие

Если Украина докажет, что искала скандальную 300-летнюю икону, которую сопредседатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России, то сможет получить ее обратно.

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Об этом, как сообщает Radio Slobodna Evropa, заявил сам Додик.

Он утверждает, что не получил от украинской стороны ответ на его запрос о том, разыскивалась ли икона после того, как была похищена в Луганске. Кроме того, ему не предоставили никаких данных насчет реликвии.

По его словам, Интерпол также не располагает информацией о поиске иконы.

"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им", – утверждает Додик.

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Икона Святого Николая / Фото: Getty Images В тренде Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают люди

Напомним, ранее стало известно, что икона попала в БиГ в 2018 году, когда боевики так называемой "ЛНР" передали ее главе Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотичу.

Это противоречит версии представителей Додика, по словам которых, древняя реликвия якобы 15 лет принадлежала семье из Республики Сербской и поэтому могла быть украдена в оккупированном Луганске.

Мы также писали, что посольство Украины направило запрос в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины с просьбой организовать в январе две встречи, чтобы обсудить вопрос возвращения иконы.

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