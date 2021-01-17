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Бразилия одобрила использование китайской вакцины CoronaVac

17 января, 20:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вакцину от компании Sinovac планируют зарегистрировать и в Украине

Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем одобрило экстренное использование вакцины против коронавируса CoronaVac, которая была разработана китайской фармкомпанией Sinovac Biotech и заказана правительством Украины.

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Об этом сообщает CGTN.

Бразилия сейчас пытается активизировать свои усилия по прекращению распространения вируса, поскольку страна с 8 455 059 случаев заражения COVID-19 занимают третье место в мире, уступая лишь США и Индии.

По данным Университета Джона Хопкинса, Бразилия на втором месте по смертности от коронавируса (209 296 смертельных случаев), на первом – США.

К 25 января в Бразилии начинается вакцинация препаратом от Sinovac.

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Напомним, вакцина от коронавируса CoronaVac, которая была разработана китайской фармкомпанией Sinovac Biotech будет зарегистрирована в Украине в начале следующего месяца.

Причем глава набсовета компании – поставщика вакцины "Лекхим" Валерий Печаев заявил, что как только CoronaVac зарегистрируют в Бразилии, его компания подаст в Государственный экспертный центр материалы на регистрацию препарата в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Бразилия вакцина коронавирус Sinovac
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