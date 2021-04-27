Бразилия отказалась от вакцины Sputnik V из-за серьезных дефектов

Бразильский регулятор здравоохранения Anvisa не разрешил импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в страну из-за "высоких рисков" и "серьезного дефекта".
Об этом сообщает Reuters.
Правление Anvisa, состоящее из пяти человек, единогласно проголосовало против российской вакцины, поскольку местные эксперты выявили "неотъмлемые риски" и "серьезные дефекты". Также регулятор заявил об отсутствии информации, гарантирующей ее безопасность, качество и эффективность.
Генеральный менеджер по мониторингу состояния здоровья Ана Каролина Морейра заявила, что "неотъемлемые риски" от использования вакцины слишком высоки.
Главной проблемой российской вакцины регулятор назвал наличие в ней аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является серьезным дефектом.
Напомним, ранее Чехия отказалась от "Спутника V" на фоне рассекреченного доклада о причастности России ко взрывам на военных складах. Вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага пересмотрела целесообразность покупки российской вакцины от коронавируса.
Мы также сообщали, что в России вскоре после того, как получили прививку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", умерли четыре человека.
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