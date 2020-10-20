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Бразильский институт утверждает, что китайская вакцина Sinovac безопасна

20 октября, 10:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Медики озвучили первые результаты исследования

Бразильский институт заявляет, что китайская вакцина Sinovac оказалась безопасной. Сейчас она находится на поздней стадии испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

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Как сообщает Reutersconnect, на данный момент участие в клинических испытаниях приняли девять тысяч добровольцев и ни один из них не имел побочных эффектов.

Однако, данные о том, насколько эффективна вакцина, не будут опубликованы до тех пор, пока не будут завершены испытания на всех 13 000 добровольцах.

"Первые результаты клинического исследования, проведенного в Бразилии, доказывают, что среди всех вакцин, протестированных в стране, CoronaVac является самой безопасной, имеет самые лучшие и многообещающие показатели", – сказал губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа.

По словам директора института Димаса Коваса, это только предварительный результат, и исследователи продолжат наблюдение за участниками продолжающегося испытания.

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Также Ковас отметил, что серьезных побочных реакций на вакцину не было. У некоторых зафиксировали лишь непродолжительную головную боль и усталость.

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Министр здравоохранения штата Сан-Паулу Жан Горинштейн сказал, что вакцина, похоже, вырабатывает защитные антитела. Штат надеется получить одобрение регулирующих органов для CoronaVac к концу года, чтобы начать вакцинацию своего населения в начале 2021 года, что может быть первым в программах вакцинации в Америке.

Кроме того, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что вакцина не будет обязательной.

Ранее мы сообщали, что крымские ученые заявили о создании новой вакцины от COVID-19.

Также напомним, в США фармкомпания остановила испытания вакцины от коронавируса.

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О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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