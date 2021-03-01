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"Бразильский" штамм COVID-19 добрался до Британии

1 марта, 01:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Англии и Шотландии заразились шесть человек

В Великобритании впервые обнаружили шесть случаев заражения мутировавшим штаммом COVID-19, ранее выявленным в бразильском городе Манаус.

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Об этом сообщили представители британских органов здравоохранения, передает Reuters.

Три случая были обнаружены в Англии, еще три в Шотландии.

Два из трех случаев в Англии – члены одной семьи из Южного Глостершира, которая ранее побывала в Бразилии. Третий заразившийся никак не связан с ними. Заразившиеся шотландцы, в свою очередь, не связаны с случаями в Англии.

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По словам британских экспертов, вариант коронавируса, обнаруженный в Бразилии некоторыми мутациями похож на штамм, впервые идентифицированный в ЮАР, и может хуже реагировать на современные вакцины, но, чтобы понять это, требуются дополнительные исследования.

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Напомним, ученые считают, что южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.

Мы также писали, что в Финляндии обнаружили абсолютно новый вариант коронавируса, которому одновременно присущи свойства штаммов, ранее выявленных в Великобритании и Южной Африке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия Великобритания ЮАР штамм коронавирус
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