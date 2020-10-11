Брежнев и казино: как соцсети отреагировала на визит Лукашенко в СИЗО

Пользователи социальных сетей в Беларуси и за ее пределами отреагировали на посещение президентом Беларуси Александром Лукашенко СИЗО КГБ, где он пообщался с политзаключенными.

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Кто-то увидел в визите белорусского диктатора проблеск в разрешении ситуации в Беларуси, где более двух месяцев продолжаются протесты, другие же отреагировали с юмором.

Так, в телеграм-канале "Пул первого" Лукашенко увидели за игровым столом с оппозиционерами в казино.

"Интересно, конечно, кто вызывал к себе Лукашенко на совещание: Северинец или Бабарико?" – написал один из пользователей Twitter, имея в виду находящихся в СИЗО оппозиционеров политика Павела Северинца и банкира Виктора Бабарико.

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В тренде Лукашенко решил держать в секрете результат встречи в СИЗО с оппозицией

"Когда вообще стало не с кем поболтать нормально, то можно съездить в гости к умным людям в СИЗО КГБ. Тем более, а что ещё делать утром в субботу?!" - шутит еще один пользователь соцсети.

Кому-то Александр Лукашенко напомнил Брежнева – в сети появилось забавное видео, где президент Беларуси говорит голосом генсека СССР Леонида Ильича.



Лукашенко как Брежнев

В общем, каждый изощряется как может, ясно одно – сегодняшняя встреча белорусского президента с политзаключенными в СИЗО КГБ в Минске – важная веха в протестах против режима Лукашенко в Беларуси.

Напомним, одно из оппозиционных изданий считает, что встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ Минска может означать признание им легитимности белорусской оппозиции и шаг навстречу оппонентам.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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