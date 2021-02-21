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Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режиме

21 февраля, 15:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Великобритании представили новый план вакцинации от COVID-19

Правительство Великобритании хочет предоставить первую дозу вакцины против коронавируса каждому взрослому жителю страны до 31 июля. Это на месяц раньше, чем ожидалось ранее. Новые планы также направлены на то, чтобы все люди старше 50 лет или имеющие сопутствующие заболевания, получили прививки до 15 апреля, а не до 1 мая. Сейчас прививки предлагают людям в возрасте 65-69 лет.

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Об этом сообщило агентство Associated Press.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что у страны есть возможность реализовать такие планы. Уверенность министра не поколебало даже то, что производители двух вакцин, которые использует Британия, – Pfizer и AstraZeneca – испытывают проблемы с поставками в Европу.

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Вакцинация населения от COVID-19 в Британии стартовала 8 декабря 2020 года. Прививки уже получили более 17,2 млн человек – это почти треть взрослого населения страны.

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Напомним, в Украине старт вакцинации был запланирован на 15 февраля, но из-за технических проблем этого не случилось. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это "трудностями логистического и бюрократического характера".

Сегодня, 21 февраля, Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз:

Видео: Степанов/Facebook

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания прививка вакцинация планы вакцина коронавирус сроки Хэнкок Pfizer AstraZeneca
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