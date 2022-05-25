Британия дала ответ на "хотелки" РФ по зерновому кризису

Бен Уоллес призвал Россию поступить правильно

Уоллес заявил, что Россия должна открыть "зерновой коридор" из портов Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию разрешить Украине экспортировать свое зерно, чтобы помочь странам, где его нехватка может спровоцировать голод.

Об этом пишет Reuters.

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Реакция Великобритании

Среди прочего Уоллес заявил, что Россия должна "поступать правильно" и открыть "зерновой коридор" из портов Украины в Черном море.

Так, в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что страна готова предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием, покидающих Украину, в обмен на "отмену некоторых санкций".

В свою очередь Уоллес отверг идею отмены санкций и приветствовал предложение стран – например, Турции – сопровождать поставки зерна из Украины после того, как Москва исключила участие западных сил.

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"Это зерно для всех, Ливия, Йемен, люди во всем мире полагаются на это зерно, чтобы прокормить себя. Призываю Россию поступить правильно в духе гуманности и выпустить зерно Украины, прекратить воровать зерно на свои средства. Не будем говорить о санкциях, давайте поступать правильно", – сказал министр.

Как отмечается, украинские порты в Черном море были заблокированы с тех пор, как 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, и более 20 миллионов тонн зерна застряли в элеваторах в стране.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял о том, что российские оккупанты воруют украинское зерно, грузят его на свои корабли, проходят через пролив Босфор и пытаются продать его за границу.

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