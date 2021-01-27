Британия угрожает России новыми санкциями из-за Навального

Правительство Великобритании не исключает того, что в отношении России могут быть введены новые санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом, выступая в Палате общин 27 января, заявила государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы Венди Мортон.

В то же время, на призыв одного из британских депутатов исключить российскую делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы Мортон сказала, что не будет обсуждать будущие санкции, поскольку это может подорвать их будущий эффект.

"Господин Навальный стал жертвой гнусного преступления, и мы призываем к его немедленному и безоговорочному освобождению", – заявила чиновница, также осудив насилие в отношении участников протестов в поддержку оппозиционера, которые прошли во многих городах РФ.

Кроме того, по ее словам, нормализации в двусторонних отношениях Москвы и Лондона не может быть до тех пор, пока Россия продолжает вести себя так, как она ведет себя сейчас.

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