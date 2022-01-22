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Британия хочет создать тройственный Союз с Польшей и Украиной

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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22 января, 02:23
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Инициатива принадлежит главе британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс
Британия развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Коллаж "Сегодня"
Британия развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.

Информацию об этом разместил Совет по геостратегии Британии в своем Twitter.

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В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Беларусь.

Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила и сама Лиз Трасс во время выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Британии.

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"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – заявила глава британского МИД.

Также Трасс выразила безоговорочную поддержку Киеву.

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Вот почему мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку,", – заявила Трасс.

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Как считает министр иностранных дел Британии, Украина – гордая страна с многовековой историей.

"Они и раньше подвергались вторжениям – начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восхищения. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне", – добавила Трасс.

Отметим, совет по геостратегии — это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере.

Напомним, Британия заявила о своей готовности передать Украине еще больше оборонительных типов вооружений вдобавок к 2000 пусковых установок противотанковых ракет, отправленных на этой неделе.

Оружие для Украины

  • На днях в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Самолетами было доставлено легкое противотанковое вооружение.
  • Россия обвинила Великобританию в разжигании напряженности в регионе размещением оружия. Посольство Москвы в Лондоне написало в Твиттере: "Совершенно ясно, что поставка смертоносного оружия из Великобритании в Украину только разожжет кризис и усилит напряженность".
  • Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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