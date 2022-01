Британия хочет создать тройственный Союз с Польшей и Украиной

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.

Информацию об этом разместил Совет по геостратегии Британии в своем Twitter.

В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Беларусь.

Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила и сама Лиз Трасс во время выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Британии.

"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – заявила глава британского МИД.

Также Трасс выразила безоговорочную поддержку Киеву.

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Вот почему мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку,", – заявила Трасс.

Как считает министр иностранных дел Британии, Украина – гордая страна с многовековой историей.

"Они и раньше подвергались вторжениям – начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восхищения. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне", – добавила Трасс.

Отметим, совет по геостратегии — это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new Trilateral between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn