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Британия и Португалия установили рекорды смертности от COVID-19

18 января, 21:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Британии за сутки умер 671 человек

В Великобритании на прошлой неделе было зафиксировано наибольшее число случаев смерти от COVID-19 на душу населения в мире.

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Об этом сообщает Sky News.

За последние суткив стране зафиксировано 599 смертей, накануне регистрировался 671 летальный случай. В среднем за неделю в Британии фиксировали 16,5 смертей на миллион человек.

Таким образом общее количество смертей в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус в Британии достигло 89 860 человек.

Также среди лидеров по смертности от коронавируса на прошлой неделе оказалась и Португалия. За последние сутки в этой стране с населением 10 млн умерло 167 человек, а с начала пандемии – уже более 9 тыс.

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Напомним, американском штате Калифорния, где на фоне бушующей пандемии ранее закончились койки для COVID-больных, теперь не осталось мест в моргах.

Мы также сообщали, что в Украине за 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось – 268,9 тыс., что на 6,2% меньше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Португалия смерть рекорд смертность коронавирус
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