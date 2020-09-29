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Британия и Турция обсудили обострение в Нагорном Карабахе

29 сентября, 03:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Джонсон призвал к деэскалации конфликта

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 28 сентября, обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.

В канцелярии Джонсона отметили, что Соединенное Королевство призвало к немедленной деэскалации напряженности в регионе.

Джонсон и Эрдоган также обсудили ситуацию в Ливии и обострение греко-турецких отношений из-за территориального спора в Восточном Средиземноморье.

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Напомним, "президент Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян 27 сентября заявил, что с ними "воюет не только Азербайджан, но и Турция".

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Позже с подобным заявлением выступили в Армении.В Ереване заявили, что Баку получает широкую военно-политическую поддержку Анкары, и вспомнили, что Турция поддержала Азербайджан в рамках карабахского конфликта еще с 90-х годов прошлого века.

Напомним, глава ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам Азербайджана и Армении из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, призвав их немедленно прекратить и восстановить содержательные переговоры.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Великобритания Турция война нагорный карабах Борис Джонсон Реджеп Эрдоган
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