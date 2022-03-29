Британия на конференции доноров будет собирать летальное оружие для Украины

Великобритания проведет конференцию доноров, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины. Встреча состоится уже в четверг, 31 марта.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, передает "Европейская правда".
Подробности
Конференция будет созвана министром обороны Беном Уоллесом.
Далее по теме
"Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну", – сказал он.
Британия не снимет санкции с России после прекращения огня – Джонсон
Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Reuters.
"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", – процитировал Джонсона его представитель в комментарии изданию.
Он также добавил, что давление на Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.