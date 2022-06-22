Британия не выдала визы делегации РФ

В России взбесились из-за отказа

Борис Джонсон (слева) и Владимир Джабаров (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания не открыла визы российской делегации для участия в следующей сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Все ее члены находятся под санкциями страны.

Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, передают российские СМИ.

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По его словам, делегаты подали запрос руководству ассамблеи и МИД России проработать этот вопрос. Они хотели получить гарантии по выдаче въездных.

"Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Британии – дословно – не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну", – сказал Джабаров.

Ранее мы сообщали, что западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины. Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.

Также напомним, олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.