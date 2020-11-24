Британия ослабит карантин на Рождество, несмотря на неутешительные прогнозы по COVID-19

После 28 декабря страна снова вернется к жесткому локдауну

В Великобритании приняли решение на пять рождественских дней – с 23 по 27 декабря – ослабить карантин на территории Шотландии, Англии и Уэльса, а в Северной Ирландии – с 23 по 28 декабря.

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Об этом сообщает The Guardian.

В упомянутые даты семьи по всей Великобритании смогут собираться в группы из трех домохозяйств в любом количестве в домах и церквях, но после 28 декабря вся страна снова вернется к жесткому локдауну.

"Для объединенных домохозяйств временно отменят социальное дистанцирование, и люди смогут, например, обнимать родственников, при этом им настоятельно рекомендуется учитывать риски для пожилых или близких с уязвимім здоровьем", - пишет издание.

Пабы и рестораны все так же будут недоступны для посещения.

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В то же время британское правительство честно предупредило, что ученые прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом из-за такого послабления.

Издание также отмечает, что хотя рождественский план и был согласован всеми автономными правительствами, первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что еще колеблется из-за масштабов заражения коронавирусом в стране.

Мы также сообщали, что в Англии со 2 декабря отменяют локдаун и вводят трехуровневую систему карантинных ограничений. Согласно новой концепции, области первого уровня смогут жить почти полноценной жизнью – рестораны и магазины будут работать. В регионах второго уровня общепит сможет работать только навынос, а гражданам будут рекомендовать оставаться дома. Третий уровень подразумевает ограничения, близкие к локдауну.

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