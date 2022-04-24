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Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

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24 апреля, 16:26
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AS-90 – самоходная артиллерийская установка, производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства
Великобритания передаст Украине оружие
Великобритания передаст Украине оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники.

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Отметим, что на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят на Украину, уточняет издание.

AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

AS-90 – подробности

AS-90 – самоходная артиллерийская установка, производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства (Великобритании).

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Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании.

В 1963 году ряд стран-членов НАТО, в том числе и Соединенное Королевство, согласились на использование выстрелов и орудий калибром 155 мм, 39 калибров в длину. AS-90 имеет совместимую с этим стандартом пушку длиной 39 калибров, которая способна произвести выстрел снарядом L15 на расстояние 24,7 км. Однако она имеет новый механизм замыкания ствола с 18 капсулами.

Стандартные выстрелы для этой пушки такие же, как и для FH-70 (L15 HE и подобные метательные заряды), хотя на учениях обычно используют менее эффективные, но более дешевые выстрелы M107.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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