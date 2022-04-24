Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

AS-90 – самоходная артиллерийская установка, производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства

Великобритания передаст Украине оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники.

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Отметим, что на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят на Украину, уточняет издание.

AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

AS-90 – подробности

AS-90 – самоходная артиллерийская установка, производства оборонно-промышленного комплекса Соединенного Королевства (Великобритании).

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Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании.

В 1963 году ряд стран-членов НАТО, в том числе и Соединенное Королевство, согласились на использование выстрелов и орудий калибром 155 мм, 39 калибров в длину. AS-90 имеет совместимую с этим стандартом пушку длиной 39 калибров, которая способна произвести выстрел снарядом L15 на расстояние 24,7 км. Однако она имеет новый механизм замыкания ствола с 18 капсулами.

Стандартные выстрелы для этой пушки такие же, как и для FH-70 (L15 HE и подобные метательные заряды), хотя на учениях обычно используют менее эффективные, но более дешевые выстрелы M107.

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