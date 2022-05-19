Британия передаст Украине новое вооружение – что туда входит

Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили поставки вооружения в нашу страну

Британия продолжает помогать Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Они обсудили поставку нового военного вооружения для Украины. Пакет помощи включает артиллерию, ракеты и беспилотники.

Об этом говорится на сайте Великобритании.

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Как стало известно, в пакет новой военной помощи Британии Украине входит следующее:

дальнобойная артиллерия

ракеты класса "берег – корабль"

беспилотники

"Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд стерлингов премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса "берег – корабль", а также беспилотные летательные аппараты", – сказано в заявлении.

Реакция Офиса Президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление о новых поставках вооружения:

"У Украины будет больше оружия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Украина получит дополнительный пакет военной помощи на 1,3 млрд фунтов. Нам предстоит поставить дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Продолжаем работать на победу Украины", – написал Ермак в своем Telegram-канале.

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Британия будет решать вопрос помощи Украине без одобрения НАТО – Джонсон

Великобритания оставила за собой право действовать по Украине самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", – сказал он.

Такое заявление он сделал во время очередного обращения к народу.

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