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Британия перехватила российские самолеты у берегов Шотландии

13 сентября, 02:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В России говорят о плановых полетах в нейтральных водах

Военно-воздушные силы Великобритании перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 у берегов Шотландии. Об этом сообщили в британском Минобороны, передает Independent.

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"Истребители Typhoon начали действовать сразу после того, как самолеты Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как ВВС Великобритании подтвердили в пятницу, что их истребители присоединились к масштабным военным учениям над Северным морем с участием ВВС США и Королевских ВВС Нидерландов.

Российские самолеты были идентифицированы как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

В то же время росСМИ сообщают о "плановых полетах" Ту-142 над "нейтральными водами" Баренцевого, Норвежского и Северного морей, отмечая, что на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран.

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Напомним, 1 сентября посла России вызвали в Министерство иностранных дел Дании из-за инцидента 28 августа над Балтийским морем, о котором ранее заявили в НАТО, когда российский самолет Су-27 нарушил воздушное пространство страны.

Кроме того, 29 августа Командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило о перехвате американскими военными шести российских военных самолетов у побережья Аляски в ночь с 27 на 28 августа.

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Россия Великобритания Северное море истребители перехват Ту-142
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