Британия считает Россию угрозой №1: вспомнили отравление Скрипалей

Великобритания объявит Россию "враждебным государством", об этом будет идти речь в обзоре внешней политики Лондона, который намерен обнародовать 16 марта премьер Борис Джонсон.

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Об этом со ссылкой на британское издание The Times сообщает Deutsche Welle.

В этом документе РФ, по сведениям газеты, названа "самой большой угрозой" для Британии и государством, которое связано с "частыми агрессивными вторжениями" в водное и воздушное пространство страны, а также совершает "убийства диссидентов на британской земле".

"Главная угроза для Великобритании исходит от России. Китай – конкурент, который пытается похитить интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности. Но это не то же, что произошло в Солсбери", – заявил The Times источник в британском правительстве, имея в виду отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Другой собеседник газеты сообщил: "Россия – враждебное государство, Китай – глобальный вызов".

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"В случае с Китаем подход таков: соперничайте, где необходимо, сотрудничайте, когда это возможно, противодействуйте, когда это необходимо", – процитировала его слова The Times.

Напомним, в феврале глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Уолтерс заявил, что Россия по-прежнему является постоянной угрозой для США и Европы, даже несмотря на постоянно вводимые против нее санкции.

Также сообщалось, что Россия представляет угрозу для Украины не только в военном плане. Оккупанты ведут против нас гибридную агрессию с помощью терроризма, информационных атак, подрывают ситуацию внутри страны и отношения Украины с Западом, об этом говорится в Белой книге, составленной Службой внешней разведки.

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