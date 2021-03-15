Українська
$ 27,73
33,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Британия считает Россию угрозой №1: вспомнили отравление Скрипалей

15 марта, 15:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Борис Джонсон представит обзор внешней политики Лондона

Великобритания объявит Россию "враждебным государством", об этом будет идти речь в обзоре внешней политики Лондона, который намерен обнародовать 16 марта премьер Борис Джонсон.

Реклама

Об этом со ссылкой на британское издание The Times сообщает Deutsche Welle.

В этом документе РФ, по сведениям газеты, названа "самой большой угрозой" для Британии и государством, которое связано с "частыми агрессивными вторжениями" в водное и воздушное пространство страны, а также совершает "убийства диссидентов на британской земле".

"Главная угроза для Великобритании исходит от России. Китай – конкурент, который пытается похитить интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности. Но это не то же, что произошло в Солсбери", – заявил The Times источник в британском правительстве, имея в виду отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Другой собеседник газеты сообщил: "Россия – враждебное государство, Китай – глобальный вызов".

В тренде
В Норвегии у троих медиков появились тромбы после вакцины AstraZeneca
Реклама

"В случае с Китаем подход таков: соперничайте, где необходимо, сотрудничайте, когда это возможно, противодействуйте, когда это необходимо", – процитировала его слова The Times.

Напомним, в феврале глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Уолтерс заявил, что Россия по-прежнему является постоянной угрозой для США и Европы, даже несмотря на постоянно вводимые против нее санкции.

Также сообщалось, что Россия представляет угрозу для Украины не только в военном плане. Оккупанты ведут против нас гибридную агрессию с помощью терроризма, информационных атак, подрывают ситуацию внутри страны и отношения Украины с Западом, об этом говорится в Белой книге, составленной Службой внешней разведки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия отравление Борис Джонсон враг Скрипаль отравление Скрипаля
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это атомная бомба": ученые предупредили о катастрофе из-за "бразильского" штамма COVID-19Другие страны
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человек
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны
Национализация
Национализация "Мотор Сичи": в "Слуге народа" готовят законопроектЭкономика
Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООН
Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООНРоссия
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посол
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина
В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: глава Минздрава уволился в тот же день
В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: глава Минздрава уволился в тот же деньДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять