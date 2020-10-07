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Британия также поддерживает санкции против России из-за отравления Навального

7 октября, 23:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Рааб не сомневается в причастности Москвы к преступлению

Великобритания намерена вместе с международными партнерами добиваться введения санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".

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Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба, опубликованом на сайте министерства.

По словам министра, Британия поддерживает предложенный Францией и Германией ответ в виде санкций на "ужасное отравление" российского оппозиционера.

"Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению Навального, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение", – заявил Рааб.

Он считает, что санкции должны коснуться всех причастных к отравлению оппозиционера, а также разработчиков "Новичка".

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"Мы продолжим работать с ОЗХО и всеми нашими международными партнерами над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и привлечением России к ответственности", – добавил глава МИД Британии.

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Напомним, Берлин и Париж намерены направить партнерам по Евросоюзу предложения по дополнительным индивидуальным санкциям из-за отравления Навального. Их уже поддержали Нидерланды.

В то же время Россия обвинила Германию и Францию в угрозах и шантаже в ее адрес и создании "антироссийской коалиции".

Мы также сообщали, что Организация по запрету химического оружия исследовала образцы для анализов российского оппозиционера Алексея Навального и подтвердила, что тот был отравлен ядом из группы "Новичок".

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Великобритания отравление санкции санкции против России Алексей Навальный новичок закон Навального
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