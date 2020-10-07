Британия также поддерживает санкции против России из-за отравления Навального

Великобритания намерена вместе с международными партнерами добиваться введения санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".
Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба, опубликованом на сайте министерства.
По словам министра, Британия поддерживает предложенный Францией и Германией ответ в виде санкций на "ужасное отравление" российского оппозиционера.
"Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению Навального, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение", – заявил Рааб.
Он считает, что санкции должны коснуться всех причастных к отравлению оппозиционера, а также разработчиков "Новичка".
"Мы продолжим работать с ОЗХО и всеми нашими международными партнерами над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и привлечением России к ответственности", – добавил глава МИД Британии.
Напомним, Берлин и Париж намерены направить партнерам по Евросоюзу предложения по дополнительным индивидуальным санкциям из-за отравления Навального. Их уже поддержали Нидерланды.
В то же время Россия обвинила Германию и Францию в угрозах и шантаже в ее адрес и создании "антироссийской коалиции".
Мы также сообщали, что Организация по запрету химического оружия исследовала образцы для анализов российского оппозиционера Алексея Навального и подтвердила, что тот был отравлен ядом из группы "Новичок".
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