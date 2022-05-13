Британия ввела санкции против любовницы и экс-жены Путина: что отобрали

Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента РФ Владимира Путина, его двоюродных братьев, а также любовницы Алины Кабаевой. Также в санкционный список попали родственники Кабаевой. Кроме того, в официальных документах перечислили активы Путина.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
"Сегодня санкции ударили по финансовой сети Путина, в том числе по бывшей жене и двоюродным братьям – усилив давление на президента и его ближайшее окружение. Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты", – сказано в заявлении.
В официальных документах перечислили активы Путина, среди которых:
- Небольшая квартира в Санкт-Петербурге
- Две советские машины 1950-х годов
- Трейлер и небольшой гараж
В санкционный список попали:
- Алина Кабаева. Отмечается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, а раньше она была депутатом Госдумы от путинской "Единой России".
- Анна Зацеплина – бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко — находящегося под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года давнего соратника Путина, от которого она получила квартиру в Москве.
- Людмила Очеретная – бывшая первая леди РФ и бывшая супруга Путина. После развода с Путиным в 2014 году Очеретная извлекла выгоду из льготных деловых отношений с государственными структурами.
- Игорь Путин – двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта "Печенга".
- Михаил Путин – российский бизнесмен и родственник президента. Он является заместителем главы правления страховой компании "СОГАЗ" и заместителем главы правления "Газпрома".
- Роман Путин – двоюродный брат президента РФ. Он открыто заявляет о своих отношениях с Путиным и отмечает, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам в России.
- Михаил Шеломов – владелец российского бизнеса и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" делит сотрудников с ООО "Бином", фирмой, зарегистрированной как владелец "Дворца Путина". Шеломов через свою фирму ООО "Акцепт" также является акционером банка "Россия", тесно связанного с Кремлем и управляемого ключевыми помощниками Путина, на который Британия наложила санкции 22 февраля 2022 года.
- Александр Плехов – близкий друг Путина. Он извлек выгоду из своих отношений с Путиным, а его компания Vital Development Corporation извлекла выгоду из значительного государственного покровительства.
- Михаил Клишин – исполнительный директор Банка "Россия", член Совета директоров "СОГАЗ".
- Владимир Колбин – сын друга детства и делового партнера Путина Петра Колбина. Он получал поддержку от правительства России как генеральный директор ООО "Геленджикский морской порт".
- Юрий Шамалов – сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Юрий входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка".
- Виктор Хмарин – российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина по браку. Хмарин владел рядом предприятий, в частности ООО "Нефтепродуктсервис", работавшем в российском энергетическом секторе.
Санкционная удавка
- Появились сведения, что Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.
- Как сообщает немецкое агентство DW, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя".
- По данным агентства Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ.
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