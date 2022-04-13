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Британия ввела санкции против Медведчука и еще 205 граждан РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 14:18
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Лондон объявил санкции в отношении целого ряда граждан России
Кум Путина Виктор Медведчук попал под санкции Великобритании. Фото: коллаж "Сегодня"
Кум Путина Виктор Медведчук попал под санкции Великобритании. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за войны против Украины Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 юридических и физических лиц России. В список попал и глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кум президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Об этом сообщает ТАСС.

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Кроме того, в санкционный список включены гендиректор "Когалымнефтегаза" Вагит Алекперов, владелец акций АФК "Система" Владимир Евтушенков и экс-глава РЖД Владимир Якунин.

Напомним, 24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания "Российские железные дороги" (РЖД), "Совкомфлот", "РусГидро".

Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя Тинькофф Банка" Олега Тинькова.

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Поддержка Великобритании

  • 3 апреля на фоне новостей о зверствах российской армии в Буче Борис Джонсон заявил, что санкции против Российской Федерации будут усилены. Кроме того, страна увеличит военную помощь Украине.
  • Великобритания постоянно отправляет в Украину военную технику с тем, чтобы усилить позиции ВСУ в борьбе против российского агрессора.
  • Например, в апреле стало известно, что Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Кроме того, это поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.
  • В ответ на преступления армии РФ на территории Украины министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон будет требовать усиления санкций против Москвы.

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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

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