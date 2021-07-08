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Британия закончила вторжение в Афганистан: войска королевства покидают страну

8 июля 2021 18:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Премьер Джонсон объявил о конце военной кампании, которая отняли жизни 457 британских солдат

Британия завершает свою 20-летнюю военную кампанию в Афганистане. Фото: коллаж "Сегодня"

Британия завершает свою 20-летнюю военную кампанию в Афганистане. Фото: коллаж "Сегодня"

Вслед за своими союзниками по НАТО Великобритания тоже официально завершает свою военную миссию в Афганистане, которая длилась почти 20 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

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Выступая 8 июля в Палате общин британского парламента, премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что Лондон прекращает военную интервенцию в Афганистан.

"Все британские войска, принимавшие участие в миссии НАТО в Афганистане, теперь возвращаются домой", – сказал глава правительства королевства.

Читайте также: Великобритания намерена вывести все свои войска из Афганистана – The Times

Джонсон добавил, что большая часть контингента уже покинула территорию страны, но по соображениям безопасности он не стал раскрывать конкретные даты вывода остальных военных.

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Всего афганская кампания стоила жизней 457 британских солдат. Соединенное Королевство ввело войска в эту страну в знак солидарности с США после теракта, который "Аль-Каида" организовала 11 сентября 2001 года.

При этом на фоне значительных военных успехов "Талибана" начальник генштаба британской армии генерал Ник Картер заявил о "довольно мрачных" новостях из Афганистана – под контроль талибов уже перешли почти 50% сельских районов страны.

Напомним, 29 апреля после приказа президента США Джо Байдена американские войска официально начали покидать Афганистан, а 2 июля они оставили свой главный аванпост – военную базу "Баграм".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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