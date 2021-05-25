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Британия закрыла воздушное пространство для Беларуси

25 мая, 21:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Соединенное Королевство решило принять дальнейшие меры, после того как в понедельник отказалось принимать у себя лайнеры белорусской Белавиа

Британия закрыла небо для белорусских самолетов. Коллаж "Сегодня"

Британия закрыла небо для белорусских самолетов. Коллаж "Сегодня"

Правительство Великобритании запретило самолетам белорусских авиакомпаний летать через британское воздушное пространство без специального разрешения.

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Об этом написал в Twitter министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Он отметил, что страна решила принять дальнейшие меры, после того как в понедельник отказалась принимать у себя лайнеры белорусской компании "Белавиа".

"После вчерашней отмены разрешения на полеты "Белавиа" в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, если не получено специальное разрешение", – написал он.

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Напомним, в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержание журналиста Романа Протасевича Великобритания 24 мая ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц Беларуси.

Мы также сообщали, что главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

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