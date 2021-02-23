Британия запретила полеты Boeing 777 после инцидента с лайнером в США

Временный запрет не повлияет на прибывающие в Британию рейсы

Великобритания приостановила эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 на своей территории после того, как один из них загорелся на лайнере в штате Колорадо (США).

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Об этом сообщил британский министр транспорта Грант Шэппс, передает The Telegraph.

Министр пообещал держать ситуацию с лайнерами на контроле в сотрудничестве с Управлением гражданской авиации.

В то же время собеседники издания в правительстве Великобритании утверждают, что временный запрет на полеты Boeing 777 не повлияет на рейсы, которые будут прибывать на территорию страны.

Кроме того, по информации британского Управления гражданской авиации, ни одна из британских авиакомпаний не эксплуатирует самолеты Boeing 777 с этим типом двигателей.

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Напомним, Федеральное управление гражданской авиации Соединенны Штатов (FAA) распорядилось проверить самолеты Boeing 777, в которых используются двигатели Pratt & Whitney PW4000, после того как один из них загорелся и детали обшивки лайнера находили у жилых домов в штате Колорадо.

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