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Британия запретила полеты Boeing 777 после инцидента с лайнером в США

23 февраля, 06:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Временный запрет не повлияет на прибывающие в Британию рейсы

Великобритания приостановила эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 на своей территории после того, как один из них загорелся на лайнере в штате Колорадо (США).

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Об этом сообщил британский министр транспорта Грант Шэппс, передает The Telegraph.

Министр пообещал держать ситуацию с лайнерами на контроле в сотрудничестве с Управлением гражданской авиации.

В то же время собеседники издания в правительстве Великобритании утверждают, что временный запрет на полеты Boeing 777 не повлияет на рейсы, которые будут прибывать на территорию страны.

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Кроме того, по информации британского Управления гражданской авиации, ни одна из британских авиакомпаний не эксплуатирует самолеты Boeing 777 с этим типом двигателей.

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Напомним, Федеральное управление гражданской авиации Соединенны Штатов (FAA) распорядилось проверить самолеты Boeing 777, в которых используются двигатели Pratt & Whitney PW4000, после того как один из них загорелся и детали обшивки лайнера находили у жилых домов в штате Колорадо.

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Великобритания крушение самолет Boeing 777 запрет на полеты
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