Британская разведка раскрыла, как РФ пытается добиться отмены санкций

Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальный продовольственный кризис в своих политических целях

Россия пытается отменить санкции. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия использует глобальную продовольственную безопасность для достижения своих политических целей. После этого РФ будет позиционировать себя как разумного игрока. Также страна-агрессор будет обвинять Запад в любой неудаче.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

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Как рассказали в разведке, 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций.

Кроме того, министр попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить прохождение кораблей.

"Просьба Руденко к Украине относительно разминирования следует за основным принципом современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, пусть неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории" – заявили в ведомстве.

В британской разведке отметили: Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальный продовольственный кризис в своих политических целях, а затем позиционировать себя как разумного игрока и обвинять во всех неудачах Запад.

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Британская разведка назвала главную задачу оккупантов на юге Украины

Российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной. Об этом сообщает британская разведка.

Как сообщается, Россия оказывает давление на "Северодонецкий котел", хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, "лишая РФ полного контроля над Донбассом".

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"Перед южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины. В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности СГФ", – говорится в сообщении.

При этом в британской разведке уверены, что Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, а их присутствие на поле боя подчеркивает "нехватку в России современной боеспособной техники".

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