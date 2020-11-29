Британские истребители перехватили два российских самолета

Британские военно-воздушные силы в субботу, 28 ноября, подняли свои истребители Typhoon, чтобы перехватить российские военные самолеты Ту-142 Bear F в международном воздушном пространстве вблизи воздушного пространства Шотландии.
Об этом сообщила пресс-служба командования Королевских ВВС.
"Истребители Typhoon стартовали с базы британских ВВС в Лоссимауте в субботу утром, к ним присоединился самолет ВВС Великобритании Voyager из базы в Брайз-Нортоне, который обеспечил дозаправку Typhoon в воздухе. Были перехвачены два российских противолодочных самолета Ту-142 Bear F", – говорится в сообщении.
В британском военном ведомстве отметили, что очень важно контролировать передвижение таких самолетов, как российские Bear F при полетах вблизи британского пространства.
"Чтобы сдержать эти непрофессиональные действия и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом загруженном международном воздушном пространстве, Typhoon британских ВВС сопровождали два российских Bear F и внимательно следили за их перемещениями", - заявили в Королевских ВВС.
Союзники Великобритании по НАТО также подняли в воздух свои средства быстрого реагирования для помощи в наблюдении за российскими самолетами.
Напомним, в сентябре Военно-воздушные силы Великобритании перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 при подобных обстоятельствах у берегов Шотландии.
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