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Британским властям пришлось извиняться за ролик про Санта-Клауса в реанимации

14 декабря, 12:34

Виталий Семченко Виталий Семченко

Зрители решили, что видео пугает детей – его пришлось удалить

Британская нацслужба здравоохранения (NHS) выпустила видео с Санта-Клаусом, которому врачи оказывают помощь в реанимации. Из-за ролика организация подверглась нападкам и острой критике.

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Об этом сообщает Business Insider.

В рекламе The Gift ("Подарок") Санта-Клаус просыпается в реанимации – он подключен к кислороду и параллельно отвечает на большое количество детских писем. В конце видео мужчину выписывают, а одна из врачей приходит домой встречать Рождество. Медик читает записку с поздравлением и понимает, что все это время лечила Санту.

Хотя в ролике и не говорится, что мужчина попал в больницу с коронавирусом, активисты и общественные организации раскритиковали национальную службу. В частности, они сочли, что вид Санты в реанимации может напугать детей, которые и так поддаются панике на фоне манипуляций вокруг пандемии.

После негативной реакции в NHS извинились за ролик и подчеркнули, что снимали его для взрослой аудитории.

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"Приносим извинения родителям, чьи дети расстроились после просмотра рекламы, и самим детям, хотя они не были целевой аудиторией", – заявили в организации.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страны Европы усиливают карантинные ограничения в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Также мы писали, что путешествия и общение с другими людьми во время рождественских праздников могут помешать программе вакцинации от COVID-19 в 2021 году и отсрочат возвращение к нормальной жизни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Новый год Санта Клаус коронавирус
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