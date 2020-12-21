"Британский" коронавирус имеет 22 мутации, вакцины могут не сработать – ученые

Новый штамм коронавируса, который распространился на территории Великобритании, имеет около 22 мутаций. И это вызывает беспокойство.

Реклама

Об этом заявила вирусолог из Имперского колледжа Лондона Венди Барклей, передает BBC.

"Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одну-две смены, но в целом этот вирус насчитывает 22... Это своего рода тревожный звоночек... Но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение через эти мутации", – отметила она.

Исследовательница отметила, что впервые британский штамм обнаружили еще в сентябре – его могли завезти из другой страны, где за мутациями особо не следят.

В расшифровке нового коронавируса сказано об изменениях 17 характеристик. В частности, речь идет о шиповидном белке – это своего рода "ключ", которым вирус открывает "дверь" в клетки человека.

Реклама

В Британии считают, что любые мутации, которые помогают вирусу попадать внутрь клетки, дают новому штамму преимущество.

В тренде На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБ

При этом ученые утверждают, что существующие вакцины, вероятнее всего, будут эффективными против нового варианта коронавируса. Препараты обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому, даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.

"Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда нужно волноваться, потому что вирус потенциально может "убежать" от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом", – отмечают исследователи.

Как сообщалось ранее, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым видом коронавируса. В результате страны Европы одна за другой начали закрывать сообщение с Британией, чтобы "мутант" не вышел за пределы Туманного Альбиона. Читайте подробнее, что известно о мутации коронавируса в Британии.

Также "Сегодня" ранее рассказывали, какую угрозу несет британский штамм коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама