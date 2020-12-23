"Британский" штамм COVID-19 засекли уже и в Израиле

Новый "британский" штамм коронавируса, который считается гораздо более заразным, чем первоначальная версия COVID-19, был обнаружен в Израиле.

Реклама

Как сообщает местное издание Times of Israel, об этом министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил на заседании кабинета министров в среду, 23 декабря, когда обсуждалась возможность введения в ближайшие дни нового локдауна.

Минздрав подтвердил, что четыре случая мутации коронавируса, циркулирующей в Великобритании, были зарегистрированы в Израиле.

В трех случаях это были люди, которые недавно вернулись из Англии и останавливались в государственных отелях, и сейчас министерство пытается отследить источник четвертой инфекции.

В тренде Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Считается, что мутация COVID-19 заразнее на 70 процентов, но, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, не более смертельна. Пока неясно, эффективны ли вакцины, которые начали внедряться по всему миру в последние дни, против нового штамма, хотя производители лекарств выразили оптимизм, говоря, что они могут быстро адаптировать свои формулы, если потребуется.

Реклама

Напомним, новый штамм коронавируса из Великобритании уже зафиксирован и в Украине.

Также сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал появление нового штамма COVID-19 "естественным и ожидаемым".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама