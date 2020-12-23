Українська
$ 28,25
34,57
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Британский" штамм COVID-19 засекли уже и в Израиле

23 декабря, 19:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Три человека посещали Туманный Альбион, причины заражения четвертого – устанавливают

Новый "британский" штамм коронавируса, который считается гораздо более заразным, чем первоначальная версия COVID-19, был обнаружен в Израиле.

Реклама

Как сообщает местное издание Times of Israel, об этом министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил на заседании кабинета министров в среду, 23 декабря, когда обсуждалась возможность введения в ближайшие дни нового локдауна.

Минздрав подтвердил, что четыре случая мутации коронавируса, циркулирующей в Великобритании, были зарегистрированы в Израиле.

В трех случаях это были люди, которые недавно вернулись из Англии и останавливались в государственных отелях, и сейчас министерство пытается отследить источник четвертой инфекции.

В тренде
Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Считается, что мутация COVID-19 заразнее на 70 процентов, но, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, не более смертельна. Пока неясно, эффективны ли вакцины, которые начали внедряться по всему миру в последние дни, против нового штамма, хотя производители лекарств выразили оптимизм, говоря, что они могут быстро адаптировать свои формулы, если потребуется.

Реклама

Напомним, новый штамм коронавируса из Великобритании уже зафиксирован и в Украине.

Также сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал появление нового штамма COVID-19 "естественным и ожидаемым".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль штамм мутации коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писать
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина
Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительства
Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительстваДругие страны
Грозился рассказать тайну: подросток забил до смерти школьника гаечным ключом
Грозился рассказать тайну: подросток забил до смерти школьника гаечным ключомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять