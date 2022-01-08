Бронированный кулак из 175 000 бойцов. Россия стягивает войска к границам Украины с трех сторон – The New York Times

Влиятельная американская газета опубликовала новую карту концентрации российских войск у границ нашей страны

Американская пресса несмотря на массовые беспорядки в Казахстане, продолжает отслеживать ттевожную ситуацию и на границах Украины.

Авторитетная The New York Times напечатала новую карту с расположением российских воинских частей и подразделений на границе с Украиной.

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По мнению американских экспертов, эти войска представляют реальную угрозу серьезной эскалации конфликта с Украиной и "открытия Москвой нового фронта". Российские части окружают Украину с трех сторон.

На карте указан род войск, их численность, разновидности техники.

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Карта была составлена на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков.

По прогнозным оценкам, сделанным на основе данных спецслужб США, Кремль разработал операцию против Украины с привлечением 175 000 военных.

"Россия находится на пути к получению всего необходимого для начала вторжения в Украину. 2 группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).

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Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с так называемыми ЛНР и ДНР. Кроме того, еще наблюдается концентрация военных у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма", – уверяют военные аналитики США.