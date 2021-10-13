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Будем жить. Смертность от COVID-19 самая низкая с начала года — ВОЗ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
13 октября, 21:45
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Ситуация остается напряженной только в Европе
Сейчас в Европе смертность высока из-за новой волны коронавируса/Коллаж: Сегодня
Сейчас в Европе смертность высока из-за новой волны коронавируса/Коллаж: Сегодня

В мире смертность в результате пандемии COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне в течение года. В то же время в Украине ухудшилась ситуация с больными коронавирусом.

Об этом сообщает ВОЗ.

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Какая ситуация сейчас?

"Количество еженедельных смертей в результате COVID-19 продолжает уменьшаться и сейчас находится на самом низком уровне. Но это все еще недопустимо высокий уровень — почти 50 000 смертей каждую неделю, а реальное их число, безусловно, выше", — сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В Европе ситуация напряженная

Смертность в результате пандемии COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сейчас столкнулись с новой волной пандемии коронавируса.

Вакцинация в мире

"И, конечно же, смертность выше в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли добиться цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября", — отметил Гебреисус.

Сейчас известно, что три страны мира до сих пор вообще не начали COVID-вакцинацию населения — это Бурунди, Эритрея и Северная Корея.

В Украине — новый коронавирусный антирекорд

В Украине заболеваемость COVID-19 среди детей и молодежи превысила максимальные значения за все время пандемии. Количество госпитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.

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"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", — говорится в отчете НАН.

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